52 Orduspor'un Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika
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52 Orduspor'un Hedefi Şampiyonluk

52 Orduspor\'un Hedefi Şampiyonluk

Başkan Bodur, 52 Orduspor'un TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele edeceğini açıkladı.

06.12.2024 16:03
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52 Orduspor Futbol Kulübü Başkanı Şükrü Bodur, hedeflerinin şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

52 Orduspor Futbol Kulübü Başkanı Şükrü Bodur, sezon değerlendirmesi ve hedefler hakkında kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Bodur, sezon başında belirledikleri hedefin şehre yakışır bir şekilde TFF 3. Lig'den, TFF 2. Lig'e yükselmek olduğunu vurguladı. İlk haftalarda arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını belirten Bodur, Sinop maçından itibaren yakaladıkları çıkışla sekiz haftada altı galibiyet ve iki beraberlik elde ettiklerini dile getirdi. Bodur, "Şu an itibarıyla 25 puanla ligde iyi bir konumdayız" dedi.

Türkiye Kupası'nda Samsunspor gibi Süper Lig'de üst sıralarda yer alan güçlü bir rakibi 4-2'lik skorla elediklerini belirten Şükrü Bodur, teknik heyet ve futbolculara teşekkür etti. Kupa maçlarının lig performansını etkilemeyeceğini de belirten Bodur, "Kupadaki başarımız bizi gururlandırıyor, ancak önceliğimiz her zaman lig şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.

Bu hafta oynayacakları Çorluspor maçına özel bir vurgu yapan Başkan Bodur, bu karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, taraftara şu çağrıda bulundu:

"Pazar günü tribünleri dolduralım, 90 dakika boyunca takımımızı destekleyelim. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı da kazanacağımıza inancım tam."

"İkinci yarıya daha güçlü hazırlanacağız"

Sezonun ilk yarısında yaşanan sakatlıklara değinen Bodur, "Bazı önemli oyuncularımızın sakatlıklarını atlatmasıyla tam kadro çalışmaya başladık. Şu an takımımızda ciddi bir sakatlık yok. İkinci yarıya daha güçlü hazırlanacağız" cümlelerine yer verdi.

"Hedef şampiyonluk"

Şükrü Bodur, sezon sonunda şampiyonluk hedeflerini yineleyerek, takımın, teknik heyetin, yönetimin ve taraftarların el ele vererek bu başarıyı elde edeceğine inandığını söyledi. Şükrü Bodur, "Bu şehir, 3. Lig'den kurtulmayı hak ediyor. Hep birlikte hedefimize ulaşacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Kaynak: İHA

Politika, Orduspor, Futbol, Spor, ordu, Son Dakika

Son Dakika Spor 52 Orduspor'un Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika

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