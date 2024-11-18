54 yıllık Türk kulübü iflas etti - Son Dakika
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Spor

54 yıllık Türk kulübü iflas etti

54 yıllık Türk kulübü iflas etti

1970 yılında kurulan ve Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Büyükçekmece Tepecikspor, mali kriz nedeniyle iflas etti. Kulübün iflas başvurusunu değerlendiren Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflasına karar verdi.

18.11.2024 15:04
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TFF 3. Lig 4. Grup'ta 11. hafta geride kalırken Büyükçekmece Tepecikspor'dan taraftarları üzecek haber geldi. Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberine göre, bir süredir mali krizle boğuşan yeşil-beyazlılar iflas bayrağını çekti.

İFLAS ETTİLER

Büyükçekmece Tepecikspor'un iflas başvurusunu değerlendiren Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflasına karar verdi. İflas kararının ardından işlemlere başlayan Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi de ilk alacaklı toplantısının 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de Bakırköy Adalet Sarayı 1. İcra ve İflas Dairesi'nde yapılmasına karar verdi.

54 YILLIK KULÜP BATTI

11 haftada 1 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Büyükçekmece Tepecikspor 6 puanla 15. sırada yer alıyor. 1970 yılında gayri resmi resmi şekilde kurulan Büyükçekmece Tepecikspor pek çok amatör organizasyonda başarı sağladıktan sonra 1988 yılında resmi olarak kuruldu ve TFF liglerinde mücadele etmeye başladı.

Büyükçekmece Tepecikspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 54 yıllık Türk kulübü iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VURKAÇOĞLU:
    Acun alsaydı yabancıları kalkındırıyor. Yapsana karnının doyduğu ülkene yatırım . 44 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu gibi çok böyle takım var ama yardım Eden Yok 9 0 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Bizim fırıncıların takımı demek ekmeğe zam geldi 3 1 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    şikeciler şimdi başlar fenerle uğraştığı için diye ?????? 0 0 Yanıtla
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