54 yıllık Türk kulübü iflas etti

Spor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 11. hafta geride kalırken Büyükçekmece Tepecikspor'dan taraftarları üzecek haber geldi. Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberine göre, bir süredir mali krizle boğuşan yeşil-beyazlılar iflas bayrağını çekti.

İFLAS ETTİLER

Büyükçekmece Tepecikspor'un iflas başvurusunu değerlendiren Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflasına karar verdi. İflas kararının ardından işlemlere başlayan Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi de ilk alacaklı toplantısının 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de Bakırköy Adalet Sarayı 1. İcra ve İflas Dairesi'nde yapılmasına karar verdi.

54 YILLIK KULÜP BATTI

11 haftada 1 galibiyet 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Büyükçekmece Tepecikspor 6 puanla 15. sırada yer alıyor. 1970 yılında gayri resmi resmi şekilde kurulan Büyükçekmece Tepecikspor pek çok amatör organizasyonda başarı sağladıktan sonra 1988 yılında resmi olarak kuruldu ve TFF liglerinde mücadele etmeye başladı.