57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı - Son Dakika
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57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı

16.07.2022 21:18
57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen 57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen 57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı.

Akyazı Belediyesince düzenlenen organizasyona katılan 41'i başpehlivan olmak üzere 600'den fazla güreşçi 14 kategoride mücadele etti.

Akbalık Er Meydanı'ndaki final maçında Serhat Gökmen ve İsmail Koç, karşıya karşıya geldi. Yaklaşık bir saat süren müsabakada Gökmen, rakibine üstünlük kurarak başpehlivan oldu.

Öte yandan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek de 2. tur müsabakaları kapsamında rakibi Süleyman Aydın ile girdiği mücadelede sakatlanarak yarışlardan çekildi.

Güreş ağalığı ihalesini ise 454 bin lirayla en yüksek teklifi veren İbrahim Şahin elde etti.

"Akbalık'ı diri tutmaya devam edeceğiz"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreşlerin 1956 yılında başlatıldığını çeşitli sebeplerle güreşlerin 10 kez yapılamadığını anlattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ata sporunu sevdiklerini ifade eden Soykan, şunları söyledi:

"İnsanımız bu işi seviyor. Çok popüler güreşçiler de var. Türkiye'den 41 başpehlivan burada. Dolayısıyla güreşlere ilgi duyan hemşehrilerimiz onları izlemek adına yoğun ilgi gösterdiler. Mutlu olduk. Bundan sonra daha da geliştirerek Akbalık'ı eski günlerine kavuşturacağız. Bundan sonraki güreşlerimizi Kırkpınar'ın hemen öncesinde yaparak Akbalık'ı diri tutmaya devam edeceğiz."

Başpehlivanlığı kazanan Serhat Gökmen de altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de altın kemer hedefiyle yeşil sahaya çıktığını ancak erken elendiğini ifade eden Gökmen, "Hedefimiz altın kemer, takım arkadaşlarımıza ustalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah seneye kemerin devamını istiyorum." dedi.

Soykan ve protokol üyeleri diğer 13 kategoride dereceye giren güreşçilere ödüllerini takdim etti.

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Kaynak: AA

Süleyman Aydın, Sakarya, Akyazı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 57. Akbalık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Serhat Gökmen kazandı - Son Dakika

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