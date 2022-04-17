57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu

17.04.2022 09:54

Merakla beklenen 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı sabah saatlerinde başladı. Ancak sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi.

Spor camiasının ilgiyle takip ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı bugün başladı. Ancak havanın yağışlı olması nedeniyle zeminde kayganlık oluştu. Sporcular da bu zeminde yarışamayacaklarını ifade etti.

YÖRGÜÇ AYRIMINDA ZORLU TIRMANIŞ BAŞLAYACAKTI

Turun 7. etabında Gelibolu Fener Parkı'ndan hareket eden yarışçılar, Feneraltı Sokak ve sahil yolunda sola dönüşlerini gerçekleştirerek Kemal Reis, Muhittin Reis ve Celal Nuri İleri Caddeleri, Şehir Murat Ünal Sokak sonunda D550 kara yolu çıkışına ulaşmayı hedefliyordu. 8,3. kilometrede Güneyli Kavşağı'nda olacak bisikletçiler, Bolayır Kavşağı sonrası Koruköy'e varacaktı. Sporcular, sağa dönüşün ardından Marmara Denizi kıyısında kurulmuş Şarköy ayrımına doğru yol alacaktı. Kavakköy'ü takiben 30,3. kilometrede sprint primine ulaşacak yarışçılar, Yeniköy'den geçerek Şarköy Devlet Hastanesi'nden sola dönüşleriyle D555 kara yoluna çıkacak. Sağa dönüşün ardından Yörgüç ayrımına gelecek bisikletçiler 62,9. kilometre zorlu tırmanışlarına başlanacaktı.

Sporcular yarışmak istemedi! 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış iptal edildi

YAĞIŞLAR NEDENİYLE YARIŞ İPTAL EDİLDİ

135,8 kilometrelik Gelibolu- Tekirdağ etabının saat 14.30 sularında sona ermesi bekleniyordu. Fakat 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu. Sporcular havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olmasından dolayı yarışmak istemediklerini hakem heyetine bildirdi. Sporcuların parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirdi. Bu sıralamaya göre madalya töreni düzenlenecek.

Sporcular yarışmak istemedi! 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış iptal edildi

25 TAKIMDAN 153 BİSİKLETÇİ YARIŞIYORDU

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 153 bisikletçi katılıyordu.

Sporcular yarışmak istemedi! 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış iptal edildi
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu - Son Dakika


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