57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

10.04.2022 11:07

- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı 167 sporcu, Bodrum'dan yarışa başladı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla start aldı.

- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

167 sporcu, Bodrum'dan yarışa başladı

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 207 kilometrelik Bodrum- Kuşadası etabıyla start aldı.

"Tarihe, Doğaya Saygı" Temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım ve toplam 167 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum'dan verilen start ile başladı. Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı ve İskele Meydanı'nda yarış için son hazırlıklar yapıldı.

Bodrum Kalesi önüne kurulan platformda takımlar ve sporcular tanıtıldı, sporcular sahneye çıkarak takımlarının bulunduğu panoya imza attı. Yarış öncesi Bodrum yöresi halkoyunları gösterileri sunuldu. Start saati yaklaştığında sporcular, başlangıç noktasında yerlerini aldı.

Spor Toto takımından Edgar Nieto, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarışın zor bir yarış olacağını ifade ederek, "Yüksek seviye sporcular ve takımlar var. Biz de Türk takımı adına elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Türk sporcu Batuhan Özgür ise turun ilk etabının zor olduğunu dile getirerek "Bugün 207 kilometre olacak. Takım olarak hedeflerimiz büyük, inşallah bugün taç grubunda olmayı deneyeceğiz. Mayolar için mücadelemizi vereceğiz. Etap sonunda da yine güçlü sprinterler arasında mücadele verip takımımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk sporculardan Onur Balkan da bu yılın zorlu olacağını dile getirerek, "Büyük turlardan gelenler, İtalya 2022 turuna hazırlanan sporcular var. Bizim hedefimiz iyi bitirmek olacak. Ben beyaz mayoya gideceğim. Burada 2 yıl beyaz mayo kazandım, bugün onu deneyeceğim" diye konuştu.

T.C Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve İl Protokolü tarafından verilen startın ardından sporcular 207 kilometrelik Bodrum - Kuşadası etabında pedal çevirmeye başladı. Yarışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonları ile o anları görüntüledi.

Dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Dünya'nın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek. Kıtalararası dev organizasyonun final etabı 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

YORUMLAR
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı (2) 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı (2) 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı - Son Dakika


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