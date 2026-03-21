58 Yaşında Atletizmde Başarı Hikayesi
58 Yaşında Atletizmde Başarı Hikayesi

21.03.2026 11:27
Emekli Burhan Çelik, 59 yaşında atletizme başlayarak birçok madalya kazandı ve gençlere örnek oldu.

Van'da emekli olduktan sonra atletizme başlayan 59 yaşındaki Burhan Çelik, katıldığı yarışlarda birçok madalya kazandı.

Kamu ve özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olan 3 çocuk, 3 torun sahibi Çelik, sağlıklı yaşam ve kilo vermek için yürüyüşe başladı.

Haftanın belirli günlerinde Atatürk Stadyumu'nda yürüyüş yapan Çelik, burada antrenman yapan atletlerden ilham alarak 4 yıl önce atletizme başlamaya karar verdi.

Çevresindeki antrenörlerin ve sporcuların desteğiyle performansını sürekli arttıran Çelik, katıldığı il ve bölgesel yarışlarda dereceler elde ederek kürsüye çıktı.

Van Denizi Yarı Maratonu'nda ikincilik, Artos Dağı 35 Kilometre Trail Koşusu'nda genel klasmanda üçüncülük ve yaş kategorisinde birincilik elde eden Çelik, Siirt 10 Kilometre Dağ Koşusu'nda üçüncülük ve Antalya Avrupa Masterlar Seçmesi'nde dördüncülük elde etti.

Azmiyle gençlere örnek olan, katıldığı yarışmalarda farklı kategorilerde madalyalar kazanan Çelik, atletizm branşında kendisini daha da geliştirmek amacıyla atletizm antrenörlüğü belgesi aldı.

"Spora başlamadan önce 100 kiloyu aşmıştım"

Burhan Çelik, AA muhabirine, çocukluk yıllarından bu yana spora ilgisinin olduğunu söyledi.

Emekli olduktan sonra yeni bir sosyal çevre oluşturmak ve sağlıklı yaşam için stadyumda yürüyüş yapmaya başladığını belirten Çelik, "Spora başlamadan önce 100 kiloyu aşmıştım. Sağlıklı yaşam için yavaş yavaş yürüyüşler yapıyordum. Zaman ilerledikçe ufak tempolarda 50, 100 metrede koşular yaptım ve kendimi geliştirdim. Buradaki atletizm camiasındaki antrenör ve sporcu arkadaşlar bana büyük motive oldular. Onlarla birlikte antrenmanlar yapmaya başladım ve turnuvalara katıldım." diye konuştu.

"Günde ortalama 10 kilometre koşuyorum"

Aşırı kiloları nedeniyle başladığı sporun hayatını değiştirdiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu seviyeye gelmem 5-6 yılımı aldı. 2023'te profesyonel olarak yarışmalara katıldım. Atletizm benim ikinci baharım oldu. Atletizmden önce iş, güç, ev ve hayat mücadelesi derken emekli oldum. Emekli olduktan sonra, insanlar sanki bir boşluğa düşmüş gibi oluyorlar. Ben de atletizm camiasına geçtikten sonra buradaki atmosfer, çocukların heyecanı ve antrenör arkadaşların sıcak yaklaşımı bana ikinci bir yaşama hevesi verdi. Günde ortalama 10 kilometre koşuyorum. Antrenörlük sınavlarına katıldım. Birinci ve ikinci kademe sınavlarını verdim. Uygulamalı sınavları da geçerek antrenörlük belgesini aldım. Amacım antrenör olarak gençlere katkı sağlamak."

Çelik ile stadyumda antrenman yapan atletizm antrenörü Sait Öğrünç de "Öğrencilerimle antrenman yaparken Burhan hocamız da sağlık için koşuyordu. Performansına baktım ve atletizmde iş yapacağına inandım. Kendisiyle konuştum ve verdiğimiz programları düzenli olarak yapmasını istedim. Programları disiplinli bir şekilde yaptı ve gerçekten günden güne gelişti. Yarıştığı bütün yarışmalarda kendisini gösterdi ve kürsü yapabildi. Kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 58 Yaşında Atletizmde Başarı Hikayesi - Son Dakika

SON DAKİKA: 58 Yaşında Atletizmde Başarı Hikayesi - Son Dakika
