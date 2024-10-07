6. BabaFest ve 5. Off-Road Yarışları Büyük Heyecanla Sona Erdi

Spor

Babadağ Belediyesi'nin düzenlediği 6. BabaFest ve ev sahipliği yaptığı 5. Off-Road büyük bir heyecanla sona erdi. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Buraya kadar gelen vatandaşlarımıza ve hemşerilerimizi çok teşekkür ediyorum, umarım seneye festivalleri geliştirerek daha güzellerini yapmak istiyoruz" dedi.

Babadağ ilçesinde düzenlenen 6. BabaFest ve 5. Off-Road gösterisinin üçüncü günü, adrenalin dolu geçti. Gösteriler 4 Ekim Cuma günü Tuğba Ger ve Zeynep Casalini konserleriyle başladı. 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Söyleşi ve Kitap İmza Günü, 20.00'de ise Grup Dar Sokak ile Uğur Işılak konseri düzenlendi. Festivalin en heyecan verici kısmı ise 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Off-Road gösterileriydi. Saat 12.30'da başlayan gösteriler, adrenalin dolu anlar yaşatırken, izleyicilere büyük bir heyecan sundu. Off-Road yarışları, farklı illerden katılımcılar tarafından sergilendi ve izleyiciler, hız ve beceri dolu anlara tanıklık etti. Yarışların ardından, dereceye girenler için düzenlenen ödül töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival boyunca Babadağ Belediyesi, kadın girişimcilerden oluşan stantlar ile de dikkat çekti. Toplam festival boyunca 267 stant açıldı. Bu stantlarda yerel ürünler, el yapımı hediyelik eşyalar ve tekstil ürünleri ve eskiye ait tekstil dokumaları ile göz doldurdu. Hem katılımcılar hem de girişimciler için önemli bir platform haline gelen bu stantlar, yerel ekonominin desteklenmesine katkı sağladı.

Etkinliğe, Babadağ Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter, Denizli Sanayi Odası Başkanı (DSO) Selim Kasapoğlu, milletvekilleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Aynı zamanda 5. Off-Road yarışmaların dereceye girenler ise yapılan organizasyon ile madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Murat Kumral: "Festivallerimizi katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

3 gün boyunca birbirinden eşsiz gösterilere ev sahipliği yaptığını ve seneye daha da güzel etkinlerin olacağını belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "6. Babafest ve 5. Off-Road festivalimiz 3 gündür devam ediyor. Festivallerimizin arası yakın oldu. Cuma günü konserimiz vardı aynı şekilde cumartesi günü de konserimiz vardı. Şimdi de Off-Road heyecanı var. Toplamda 267 tane standımız vardı. Halkımızdan ve katılım sağlayan vatandaşlarımızdan olumlu cevaplar aldık. Ben gelen misafirlerimize davetimizi icap ettikleri için çok teşekkür ederim. Şuanda adrenalinin ve heyecanın yaşandığı bir ortamdayız. İnşallah kazasız belasız festivali mutlu bir şekilde bitiririz. Tamamen iş adamlarımızın destekleri ile yaptığımız etkinler. İş adamlarımızı ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. İş adamlarımız ve Babadağlılar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu festivallerde birçok illerden gelen katılımcılarımız var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu festivalleri geliştirerek daha güzelini yapmak istiyoruz" dedi. - DENİZLİ