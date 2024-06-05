6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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Spor

6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başlıyor

6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul\'da Başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, yarın İstanbul'da başlayacak. Festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, sanatlar ve gastronomi gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Ziyaretçiler, ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek ve çocuklar ile dezavantajlı gruplar için özel etkinlikler de düzenlenecek. Ayrıca festivalde fotoğraf yarışması da gerçekleştirilecek.

05.06.2024 10:44
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6. Etno spor Kültür Festivali, yarın İstanbul'da başlayacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek festival, dört gün sürecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Etnospor Kültür Festivali'ne 30 ülkeden katılım sağlanacak. Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sunulacak.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak.

Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ve oyunlar başta olmak üzere doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına da erişebilecek.

Çocuklar ve dezavantajlı gruplar için özel etkinlikler

6. Etnospor Kültür Festivali, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak.

Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.

Dünya kültürlerini ağırlayacak

Ziyaretçilere farklı deneyimler sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunacak.

Eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı festivalde kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite yer alacak.

Fotoğraf yarışması düzenlenecek

Festival kapsamında fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

Geleneksel sporların ve oyunların ihyasını amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile 6. Etnospor Kültür Festivali kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler yapılacak. Organizasyona gelecek vatandaşlar, birçok geleneksel spor ve oyunu deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak. Festival alanında gerçekleşen tüm aktiviteler fotoğraf yarışmasına konu olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

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