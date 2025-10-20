6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Heyecanla Tamamlandı - Son Dakika
Spor

6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Heyecanla Tamamlandı

6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Heyecanla Tamamlandı
20.10.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda 133 sporcu zorlu parkurda mücadele etti. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı ve organizasyonun her geçen yıl geliştiği vurgulandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Büyükçekmece Belediyesi ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda heyecan dolu ve çekişmeli mücadeleler yaşandı.

Büyükçekmece'de gerçekleşen turnuvada 6 kategoride toplam 133 yarışmacı ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti. Yarışma hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, bütün sporculara başarılar dileyerek, "Büyükçekmece Belediyesi, Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği 6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda Büyükçekmece'miz ev sahipliği yapmakta. 6 değişik kategoride 133 sporcunun katıldığı bu yarışmada ev sahipliği yapmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'ün kurmuş olduğu bu tesislerin tamamında spor müdürlüğü olarak 22 branşta bütün Büyükçekmece'ye ve Türk sporuna hizmet ediyoruz. Ali Hüryılmaz, bisiklet sporu için ve Büyükçekmece için çok önemli bir kişiydi ve onun adını yaşatmak için de biz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Katılan bütün sporcularımıza, Ali Hüryılmaz Spor Kulübü'nün bütün yöneticilerine ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'na bu organizasyonu bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım Türk sporu için geleceğinde devam edeceğimiz bir organizasyon olur."

"Yarışlar, her sene üstüne koyarak ilerliyor"

6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı'nda zorlu parkurun ve heyecan dolu atmosferin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten sporcular, organizasyonu düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.

Murat Uslu isimli sporcu, "6'ıncısı düzenlenen Ali Hüryılmaz Kriteryum Yarışı'nda "40-44 Yaş" kategorisinde birinci geldim. Zorlu bir yarıştı. Bu sene parkuru değiştirdik. Lamba ekledik ama eleyici oldu. Daha güvenli oldu. Bu imkanı bize sunduğu için belediyemize, spor müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz. Ensar hocamıza da saygılar buradan. Çok güzel bir yarıştı. Her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Muhtemelen seneye çok daha iyi olacak. Ne yapacaklar? Bizim için ne sürpriz hazırlıyorlar şimdiden merak ediyorum" dedi.

Aylin Yüce isimli sporcu ise, "Büyükçekmece Belediyesi bisiklet sporcusuyum. Birçok yarışlara katılıyorum. Katıldığım yarışlarda da derecelerim oluyor. Kürsü gören bir sporcuyum. Bugün Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu yarışa katıldık. Benim ikinci senem bu yarıştaki. Kriteryum yarışı olduğu için yarış atmosferi sürekli önünüzde dönüyor. Sürekli yarış anlarını takip edebiliyorsunuz. Güvenli bir ortamda, trafiğe kapalı bir alanda yarış koşmak çok güzel, çok keyifli. Bu etkinliklerin her sene gelişerek düzenlenmesi biz sporcuları çok mutlu eden bir şey. Emek gösteren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Dereceye giren yarışmacılar belli oldu

Heyecan ve rekabetin dorukta yaşandığı 6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı, çekişmeli mücadelelerin ardından tamamlandı. Finalde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren yarışmacılara kupa ve ödülleri verildi. Dereceye giren yarışmacıların listesi şu şekilde oluştu:

Elit Erkek Kategorisi

1. Arda Tekirdağ

2. Tuğrul Atakan Demirtaş

3. Onur Dağlıoğlu

Master Erkek 35-39 Yaş Kategorisi

1.Murat Kalkan

2.Aykut Aydoğmuş

3.Olcay Babatürk

U18 Erkek Kategorisi

1.Tunahan Şahin

2.Berkan Ümit Önal

Master Erkek 40-44 Yaş Kategorisi

1.Murat Uslu

2.Yunus Özdemir

3.Ozan Özlem

Master Erkek 46-49 Yaş Kategorisi

1.Timur Nizam

2.Hikmet Emre Küçükkılavuz

3.Oğuz Özçelik

Master Erkek 50 Yaş Kategorisi

1.Mutlu Erçelik

2.Osman Şirin

3. Ahmet Timur Karabay

Master Kadın Kategorisi

Aylin Yüce (40-44 Yaş)

Firdevs Bozkurt (35-39 Yaş)

Rüya Satık (Genç Kategori) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 6. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Heyecanla Tamamlandı - Son Dakika

