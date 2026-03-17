6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu heyecanı başlıyor

17.03.2026 10:39  Güncelleme: 10:40
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 20 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, yerli ve yabancı atletlerin ilgisini çekecek ve Kayseri'nin spor vizyonunu güçlendirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 6'ncısı için geri sayım başladı. 20 Eylül 2026 Pazar günü koşulacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu bir kez daha yerli ve yabancı atletlerin ilgi odağı olacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve projeleri ile Altın Bayram Ödülü ve Avrupa Spor Şehri ünvanı kazanan, yine Başkan Büyükkılıç'ın gayret ve girişimleri ile Dünya Spor Başkenti Adayı olan Kayseri, spor alanındaki çok yönlü gelişim ve kalkınmasına emin adımlarla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu çerçevedeki spor organizasyonlarından biri olan ve hem geleneksel hale gelen hem de her yıl büyük bir ilgiyle karşılanan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6'ncısı ile yeni bir heyecan dalgasına hazırlanıyor. 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için hazırlıklar başlarken her yıl binlerce sporcuyu aynı heyecan etrafında buluşturan bu büyük organizasyon, Kayseri'nin spor vizyonunun en güçlü sembollerinden biri olmaya devam ediyor. 2025 yılında 19 ülkeden toplam 811 yabancı sporcu ile Türkiye'nin 4 bir tarafından gelen elit sporcuların katıldığı ve canlı yayınlanan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun 6'ncısı için geri sayım başladı. 20 Eylül 2026 Pazar günü koşulması planlanan 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun yurtiçi ve yurtdışından binlerce atletin yanı sıra sporseverlerden de yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor.

Başkan Büyükkılıç'ın vizyoner spor yaklaşımıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, her geçen yıl büyüyen yapısıyla Kayseri'nin uluslararası spor haritasındaki yerini daha da güçlendiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor

