6 Yaşındaki Motosiklet Tutkunu - Son Dakika
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Spor

6 Yaşındaki Motosiklet Tutkunu

6 Yaşındaki Motosiklet Tutkunu

Bursa'da 6 yaşındaki Yağız Kırçova, babasıyla motosiklet antrenmanı yaparak yarışlara hazırlanıyor.

03.05.2025 11:09
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BURSA'da 3 yıl önce babası Yavuz Kırçova (41) ile birlikte bindiği motosiklete merak salan Yağız Kırçova (6), 6 ay önce kendisine alınan motosikletle antrenman yaparak, motor yarışlarına hazırlanıyor. Yağız, kentte pist olmadığı için kaskı, eldivenleri ve motorcu montuyla evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde babasının gözetiminde antrenman yapıyor.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Gülsüm (35)-Yavuz Kırçova çiftinin 3 çocuklarının en küçüğü olan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Yağız Kırçova'nın, babasıyla birlikte binip tur attığı motosiklet, tutkusu haline geldi. Önce bisiklet kullanmaya başlayarak sürüş becerisini geliştiren Yağız Kırçova, hayaline kavuşarak, motosiklet sahibi oldu. Okuldan arta kalan zamanlarında, yaşıtları gibi top oynayıp, çizgi film izlemek yerine babasının kendisine aldığı motosikletin üstünden inmeyen ve dünyaca ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn'ın sürüş videolarını izleyen Kırçova, her gün babasının gözetiminde antrenman yapıyor. Günde 1 saat düzenli olarak yaptığı antrenmanla Türkiye çapında düzenlenen yarışlara hazırlanan Kırçova, kentte pist olmadığı için yarışlara, evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde hazırlanıyor. Kırçova'nın mavi renkli motosikletiyle yaptığı gösterileri, yaşıtları hayranlıkla seyrediyor.

'YAĞIZ'I YAŞITLARIYLA YAPACAĞI YARIŞMALARA HAZIRLIYORUZ'

Çocukluğundan bu yana motosiklete bindiğini ve oğlunun da kendisi gibi meraklı ve yetenekli olduğunu söyleyen Yavuz Kırçova, "Yağız, 3 yaşından bu yana benimle beraber motosiklete biniyor. 4 yaşında bisiklet aldım. Kendi başına sürmeyi öğrendi. Sonrasında benden motor istedi. Ben de ona bir motosiklet aldım. Şu an oldukça güzel kullanıyor. Bursa'da pist olmadığı için sitemizin bahçesinde antrenman yapıyoruz. Yağız'ı kendi yaşıtlarıyla yapacağı yarışmalara hazırlıyoruz. Yağız her gün motosikletiyle geziyor" dedi.

'BENİ GÖREN ARKADAŞLARIM 'GAZ VER' DİYOR'

Kaskı, eldivenleri ve motorcu montuyla, mavi renkli motosikletiyle bütünleşen Yağız Kırçova, motosiklet kullanırken çok eğlendiğini söyleyerek, arkadaşlarının da kendisini desteklediğini belirtti. Kırçova, "Motor sürmeyi çok seviyorum. Babam, 3 yaşından bu yana beni motosiklete bindiriyor. O gün motora merak saldım ve şu an motosiklet kullanırken çok eğleniyorum. Beni gören arkadaşlarım sürekli, 'Gaz ver' diyor. Çok şaşırıyorlar ve bana ilgi gösteriyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

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