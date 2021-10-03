6. Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesini Ali Gürbüz kazandı

Manisa'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 64'ü baş boyda olmak üzere yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla yapıldı.

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