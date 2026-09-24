61. sezonu yarın başlayacak Basketbol Süper Ligi'nde Çayırova ilk kez sahne alacak - Son Dakika
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61. sezonu yarın başlayacak Basketbol Süper Ligi'nde Çayırova ilk kez sahne alacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 61. sezon yarın başlıyor. Çayırova Belediyesi ve Pizzabulls Bordo Bandırma ilk kez mücadele edecek; Fenerbahçe ve Galatasaray ise tüm sezonlarda yer alıyor.

61. sezon heyecanı yarın başlayacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray tüm sezonlarda yer alırken, Beşiktaş 59, Karşıyaka ise 55. kez sahne alacak.

1966-1967'de 12 ekibin katılımıyla başlayan ligde 61. sezona kadar 89 farklı takım mücadele etti.

Organizasyonda Çayırova Belediyesi ve Pizzabulls Bordo Bandırma, ilk kez yer alacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş 58, Karşıyaka 54, Anadolu Efes 48, TOFAŞ 41, Türk Telekom 33, Bahçeşehir Koleji ve Trabzonspor 8, Bursaspor 7, Aliağa Petkimspor 6, Yukatel Denizli Basket 5, Biotekno Körfez Basket (Eski adı Manisa Basket) 4, Esenler Erokspor da 1 kez yer aldı.

Play-off'ların 1983-1984'ten beri uygulandığı ligde, bu sezon play-off'ta mücadele edecek son 2 takım, play-in mücadelesiyle belirlenecek.

8 ilden 16 takım

Bu sezon İstanbul'dan 6 ekibin yer alacağı ligde, Bursa, Kocaeli ve İzmir'den ikişer, Ankara, Denizli, Balıkesir ve Trabzon'dan birer takım mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu dahil bugüne kadar İstanbul'dan 25 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple temsil edildi.

Bu üç ilin dışında Antalya 5, Balıkesir 4, Bursa ve Mersin 3, Adana, Gaziantep, Konya, Kocaeli ve Muğla 2, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Manisa, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak da birer takımla Süper Lig'de yer aldı.

Takımların performansları

Geride kalan 60 sezonun 48'inde yer alan ve 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, bu kulvarda olduğu gibi normal sezonda da en başarılı ekip konumunda.

Normal sezonda 1263 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 1022 galibiyet, 238 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Yüzde 80,9 galibiyet oranı bulunan Anadolu Efes'i, yüzde 69,2 ile Fenerbahçe ve yüzde 58,6 ile de Galatasaray takip ediyor.

Takımların performansları

Ligde Çayırova Belediyesi ve Pizzabulls Bordo Bandırma'nın dışındaki ekiplerin, normal sezonlarda gösterdikleri performans şöyle:

TakımlarSezonOGMBGalibiyet Yüzdesi
Aliağa Petkimspor618067113037,2
Anadolu Efes4812631022238380,9
Bahçeşehir Koleji8231112119048,4
Beşiktaş5814958656191157,8
Bursaspor720396107047,2
Denizli Basket51505496036
Esenler Erokspor1301713056,6
Fenerbahçe6015371064467669,2
Galatasaray601538902627958,6
Karşıyaka541401725670651,7
Körfez Basket41205070041,6
TOFAŞ411065597467156,1
Türk Telekom33887505382056,9
Trabzonspor824096144040

Kaynak: AA
GalatasarayFenerbahçeSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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