''6222'' cezası alan Athena Gökhan: Benim için bir şeref madalyasıdır - Son Dakika
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Spor

''6222'' cezası alan Athena Gökhan: Benim için bir şeref madalyasıdır

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Fenerbahçe taraftarı ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Galatasaray hakkında yaptığı olumsuz yorumlar nedeniyle ''6222'' sayılı kanun kapsamında ceza aldı. Galatasaray'ın şikayeti üzerine harekete geçen yetkililer, Özoğuz'a seyirden yasaklama cezası verdi. Kararın iptali için avukatı aracılığıyla başvuruda bulunan Özoğuz yaptığı paylaşımda, ''Benim için bir şeref madalyasıdır!'' notunu düştü.

24.02.2025 17:02  Güncelleme: 17:11
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Fenerbahçe taraftarı Gökhan Özoğuz, Galatasaray ile ilgili; "Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın şikâyeti üzerine Özoğuz'a yönelik, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında işlem uygulandığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı, cezası hakkında; "Benim için bir şeref madalyasıdır!" şeklinde bir yorumda bulundu. Gökhan Özoğuz, avukatı aracılığıyla, kararın iptali için başvuruda bulundu

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray - Fenerbahçe rekabetine ilişkin konuşarak; "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" demiş ve Galatasaray'a tepki göstermişti.

Galatasaray yönetiminin, Gökhan Özoğuz'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Şarkıcı, bugünkü Galatasaray - Fenerbahçe derbisini tribünden seyretmek için yola çıktığı esnada, Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı şikâyet üzerine kendisine, 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden yasaklama cezası verildiğini öğrendi.

X hesabından açıklama yapan Gökhan Özoğuz, şunları söyledi: Bugün ismimin geçtiği tezahüratı dinleyeme RAMS Park'a gelmek için Fenerbahçe Kulübü'nün önünden deplasman otobüsüne binmek için geldiğimde, hakkımda 6222 kararı çıktığına dair haber aldım. Uygulatanlara teşekkür ediyorum. Benim için bir şeref madalyasıdır! Doğruları söylemek, hak savunmak takımımın hakkını her yerde her zaman her şartta savunmaya devam edeceğim. Ben Fenerbahçeliyim. Hak, hukuk, adalet isterim.

Seyirden yasaklanma cezası alan Gökhan Özoğuz'un maça gitmediği yönünde karakola gidip imza vermesi gerekiyor.

Gökhan Özoğuz, avukatı aracılığıyla, kararın iptali için başvuruda bulundu.

'6222' cezası alan Athena Gökhan: Benim için bir şeref madalyasıdır
\'\'6222\'\' cezası alan Athena Gökhan: Benim için bir şeref madalyasıdır

Gökhan Özoğuz, Galatasaray, Fenerbahçe, Athena, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''6222'' cezası alan Athena Gökhan: Benim için bir şeref madalyasıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    siyasete alet olmuş takıma saygı duymuyorsan feneri de bırakmalısın artist 159 74 Yanıtla
  • erdemir :
    şeref ve sen. mümkün deyil..benim bildiğim şeref dürüst namuslu ahlaklı terbiyeli vatanına ihanet etmeyende olur. sen anladın lavuk 151 74 Yanıtla
  • Bayram Zengin:
    Ben Beşiktaşlı olarak GSlilerin yerinde olsam Acun'un bütün kanallarını TV den silerim halka mal olmuş böyle insanlarin kitleleri bu şekilde birbirine düşürme çabaları çok yanlış yazıklar olsun sana Gökhan artık yok hukmundesin 70 46 Yanıtla
  • murat akat:
    şeref1ini sqim 85 24 Yanıtla
  • Casper:
    Sktrrrr lnn gvt 61 39 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÜMİT OZAT, ADNAN AYBABA BU ZAVALLI TEK TEK HAK ETTIKLERI CEZAYI ALİYOR 30 32 Yanıtla
  • Murat Arpacı:
    Bence ucuz kahramanlik, madem ceza senin icin seref, neden iptali icin dava actin? serefi iade mi etmek istedin? 32 22 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Seni severdim önceden bu şekil hareketler ile seni sevenleri kendinden soğutma değer mi ulan Fenev dediğin Alexin bile götüne tekme atmış bir takım göze mi gireceğim sanıyorsun 16 29 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    şeref mi??? 12 14 Yanıtla
  • stanciu george:
    andaval cok sey yazarımda yerı burası degıl nefret etmem ıcın bır neden daha oldu bu andavaldan 9 10 Yanıtla
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