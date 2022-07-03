661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika
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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

03.07.2022 20:27

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan, finalde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek oldu. Şimşek, elde ettiği zaferle ilk kez altın kemeri kazanma başarısı gösterdi.

Büyük bir heyecana sahne olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Cengizhan Şimşek, rakibi Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

DEV İSİMLERİ YENEREK FİNALE ÇIKTILAR

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Finale Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i yenerek çıkan Mustafa Taş ile finale Mederes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek çıkan Cengizhan Şimşek arasındaki maç, karşılıklı hareketlerle geçti.

Son Dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu! İlk defa altın kemeri kazandı
Cengizhan Şimşek

CENGİZHAN ŞİMŞEK BAŞPEHLİVAN OLDU

Güreşin ilerleyen dakikalarında hakem heyeti pasif güreşen ve güreşe katılmayan iki başpehlivana birer ihtar verdi. Normal süresi berabere biten müsabakada puanlamaya geçildi. Puanlama güreşinde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın bu yılki başpehlivanı oldu. Başpehlivan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

Son Dakika: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu! İlk defa altın kemeri kazandı
Cengizhan Şimşek
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Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik

Mustafa Taş, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu - Son Dakika
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