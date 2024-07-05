663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

Spor

Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik-1 boyda 53, minik-2 boyda da 54 pehlivanın çayıra salınmasıyla başladı. Gün boyu sürecek güreşlerde başaltı pehlivanları dahil olmak üzere 13 boyda tek tur müsabakalar gerçekleştirilecek.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde bulunan, bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün start aldı. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, minik-1 boyda 42, minik-2 boyda ise 44 pehlivan kol bağladı. Organizasyonda gün boyu, başaltı boyu da dahil olmak üzere toplam 14 boyun 13'ünde tek tur güreşler yapılacak. Başaltı boyunda ise Yücel Yılmaz ve Uğur Şimşek ön eleme müsabakası yapacak. Büyük organizasyonun açılışı ise saat 17.00'da yine Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Öte yandan bu yıl 852 pehlivanın lig usulü sistemle katılmaya hak kazandığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ise 752 pehlivan kayıt yaptırdı.