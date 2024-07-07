663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika
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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı. Zeybek, finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemeri takmaya hak kazandı.

07.07.2024 21:52  Güncelleme: 22:16
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iki başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş finalde güreşti. Kıran kırana geçen müsabakanın ardından rakibi Mustafa Taş'ı eleyen Yusuf Can Zeybek Kırkpınar'ın yeni başpehlivanı oldu. Yusuf Can Zeybek'e altın kemeri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takarken, kupasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda yapıldı.

Pehlivanlar diyarı Antalya, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Gürelerine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Ata sporu güreşi ve güreşçileri her zaman destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırkpınar'da güreşçileri yalnız bırakmadı. Gün boyu süren müsabakalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri birbirinden başarılı güreşlere ve başarılara imza attı.

Zeybek ve Taş kol bağladı

Yarı finale Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan'ın yükseldiği Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini eleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş dualı çayırda başpehlivanlık için kol bağladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başpehlivanları Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde protokol sahaya inerek başpehlivanlara başarılar diledi.

Yendiği rakibine sarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş, güçlü fizikleri ve teknik güreşleri ile finale damga vurdu. Kıran kırana geçen müsabakada Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen iki başpehlivan normal sürede yenişemedi. Yarım saat süren zorlu müsabaka sonrasında puanlama bölümüne geçildi. Yaklaşık 51 dakika süren final müsabakasının sonunda kazanan isim Yusuf Can Zeybek oldu. Zeybek, başpehlivanlık sevincini yendiği rakibi Mustafa Taş'a sarılarak kutladı.

Sevincini başkan Böcek ile paylaştı

663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Buraya çok çalışarak geldik. Kışın çok güzel kamplar geçirdik. Allah'a şükür şampiyon olduk. Bileğimizin hakkıyla kazandık. 2. kemer için geldik. Rahmetli annem için güreştim. Allah'ın izniyle kazandık. İnşallah seneye daha iyi çalışacağız. Seneye 3. kemer için için güreşeceğim. Bizleri destekleyen ve her zaman yanımızda olan Başkanımız Muhittin Böcek'e de çok teşekkür ediyorum. Seneye daha iyi çalışıp kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Bu kemeri Antalya'ya ve Duraliler halkına armağan ediyorum."

Yusuf Can Zeybek daha sonra tribünlere çıkarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile sevincini paylaştı.

Başkan Böcek güreşçileri kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de er meydanında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni başarıyla temsil eden pehlivanları kutladı. Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak finale adımızı yazdırdık. Sonuç ne olursa olsun Altın kemer Antalya'ya gelecekti. Bu sonucu ve bu mutluluğu bizlere yaşatan pehlivanlarımıza Antalya halkımız adına teşekkür ediyorum. Antalya'dan dualarımızla gönderdik güreşçilerimizi buraya. Finale kalan iki güreşçimizin de gözlerinden öpüyorum. Antalya'mızın kültürel zenginliklerinden biri olan yağlı güreşlerin gelişmesi adına verdiğimiz desteklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gördük. Altın Kemer'i bir kez daha Antalya'mıza kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu - Son Dakika

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