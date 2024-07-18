7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı - Son Dakika
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Spor

7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı. Şampiyonada 23 ülkeden binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Turnuva, minikler kategorisindeki müsabakalarla başladı ve 23 Temmuz'da sona erecek. Çin'in wushu sporunun ana ülkesi olduğu belirtilirken, turnuvaya çok sayıda Balkan ve Arap ülkesinin katıldığı ifade edildi.

18.07.2024 12:00
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7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 23 ülkeden bini aşkın sporcu mücadele ediyor.

Federasyonun Merkez Hakem Kurulu Başkanı İsam Akgül, AA muhabirine, 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın minikler kategorisindeki müsabakalarla başladığını söyledi.

Turnuvaya 23 ülkenin katıldığını belirten Akgül, "İlk 3 gün minikler ve yıldızlar kategorisi müsabakalarını gerçekleştireceğiz. 20-23 Temmuz tarihlerinde gençler ve büyükler kategorilerindeki müsabakalar yapılacak. 1000'i aşkın sporcunun katılımı var. Biz 15 Temmuz şehitleri anısına her yıl bu tarihlerde büyük bir turnuva düzenliyoruz. Bu yıl da Balkan Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Akgül, turnuvaya çok sayıda Balkan ve Arap ülkesinin katıldığını, en önemli katılımcının Çin olduğunu dile getirdi.

Çin'in wushu sporunun ana ülkesi olduğunu ifade eden Akgül, "Çin'den burada mücadele edecek sporcuların olması bizim için bir gurur kaynağı. Şampiyonamız gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bu işin mimarı Abdurrahman Akyüz'dür ve ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Türkiye'de wushu büyüdü, şu an 81 ilde wushu yapılmakta. Bu bizim için bir gurur." dedi.

Turnuva 23 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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