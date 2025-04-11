- 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. etap tamamlandı

125 kilometre boyunca pedal çevirdiler

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. etabı tamamlandı. Gülnar Hükümet Konağı önünde start alan sporcular Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsayan güzergahı takip ederek 125 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Bisiklet tutkunlarını bir araya getiren 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayarak Erdemli ilçesinde sona erdi. Yeşille mavinin bir araya geldiği Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde 125 kilometrelik parkurda pedallar birincilik için çevrildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışta, hem yerli hem de yabancı sporcular performans gösterdi. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu bisiklet turunda, Büyükşehir Belediyesinin sağlık ekipleri de parkurlarda hazır bulundu.

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. etabın birincisi Mihajlo Stolic, ikinci Stefan de Bod ve üçüncü ise Mathias Bregnay oldu. Sarı ve Mavi Mayo'yu Stefan de Bod, Kırmızı ve Beyaz Mayo'yu ise Balint Feldhoffer aldı. Dereceye girenlere madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz takdim ederken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ve Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da dereceye giren diğer sporculara mayolarını teslim etti.

Mihajlo Stolic: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. etabın 1.'si Sırp sporcu Mihajlo Stolic, birinci geldiği için mutlu olduğunu ama takım olarak Sarı Mayo'yu alamadıkları için burukluk yaşadığını kaydetti. Yarınki mücadeleda Sarı Mayo için çalışacaklarını ifade eden Stolic, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu benim Mersin'de 2. yarışmam. Burada üst üste 2. yılımız. Bu da aslında bu organizasyonun ne kadar iyi bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Umarım önümüzdeki senelerde de burada olmaya devam ederiz" dedi.

Organizasyonun 3. etabında yarın sporcular, Tarsus'tan başlayıp Çamlıyayla'dan geçerek Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahallesi'nde sona erecek 104.6 kilometrelik parkurda mücadele edecek.