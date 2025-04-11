7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. Etap Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. Etap Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. etabı, Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayan 125 kilometrelik parkurun ardından sona erdi. Yarışta birinciliği Mihajlo Stolic elde etti. Turu, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla renkli görüntülerle gerçekleşti.

11.04.2025 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. etap tamamlandı

125 kilometre boyunca pedal çevirdiler

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. etabı tamamlandı. Gülnar Hükümet Konağı önünde start alan sporcular Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini kapsayan güzergahı takip ederek 125 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Bisiklet tutkunlarını bir araya getiren 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Gülnar Hükümet Konağı önünden başlayarak Erdemli ilçesinde sona erdi. Yeşille mavinin bir araya geldiği Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde 125 kilometrelik parkurda pedallar birincilik için çevrildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışta, hem yerli hem de yabancı sporcular performans gösterdi. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu bisiklet turunda, Büyükşehir Belediyesinin sağlık ekipleri de parkurlarda hazır bulundu.

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. etabın birincisi Mihajlo Stolic, ikinci Stefan de Bod ve üçüncü ise Mathias Bregnay oldu. Sarı ve Mavi Mayo'yu Stefan de Bod, Kırmızı ve Beyaz Mayo'yu ise Balint Feldhoffer aldı. Dereceye girenlere madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz takdim ederken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ve Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da dereceye giren diğer sporculara mayolarını teslim etti.

Mihajlo Stolic: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. etabın 1.'si Sırp sporcu Mihajlo Stolic, birinci geldiği için mutlu olduğunu ama takım olarak Sarı Mayo'yu alamadıkları için burukluk yaşadığını kaydetti. Yarınki mücadeleda Sarı Mayo için çalışacaklarını ifade eden Stolic, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu benim Mersin'de 2. yarışmam. Burada üst üste 2. yılımız. Bu da aslında bu organizasyonun ne kadar iyi bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Umarım önümüzdeki senelerde de burada olmaya devam ederiz" dedi.

Organizasyonun 3. etabında yarın sporcular, Tarsus'tan başlayıp Çamlıyayla'dan geçerek Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahallesi'nde sona erecek 104.6 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hükümet, Gülnar, Mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. Etap Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı
Ordu’da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti Ordu'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Kocaeli’de gaz kokusu alarmı Kocaeli'de gaz kokusu alarmı
Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı

20:20 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
08:39 Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu
08:37 Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
08:34 Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor
08:21 Başkent karlar altında Başkent karlar altında
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 20:52:16. #7.12#
SON DAKİKA: 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 2. Etap Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement