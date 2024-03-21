Emekli öğretmen 72 yaşında yarı maratonda koşmaya devam ediyor

Spor

Erzurum'da katıldığı yarışlarda çok sayıda madalya ve kupa kazanan emekli öğretmen 72 yaşındaki Celal Arpacık, yaşından dolayı "Spor yapma ölürsün' diyenlere aldırmadan yarı maratonda koşmaya devam ediyor.

Erzurum'da matematik öğretmenliği yaparken salon sporlarıyla ilgilenen 3 çocuk babası Arpacık, emekli olduktan sonra atletizme yöneldi.

Kentte "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen Palandöken Masterler Koşu Grubu antrenörü Dursun Düzgün ile bu sporu 9 yıldır yaz kış demeden sürdüren Arpacık, yurt içinden katıldığı çok sayıda yarı maraton yarışlarında, yaş grubunda ilk 3'e girip kupa ve madalya kazandı.

42 kilometrelik İstanbul Maratonu'na hazırlanıyor

Çevresindekilerin yaşından dolayı "Spor yapma ölürsün" demelerine aldırış etmeyen Arpacık, başarılarını 42 kilometrelik İstanbul Maratonu ile taçlandırmak istiyor.

Celal Arpacık, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda AA muhabirine, Erzurum'da 37 yıl matematik öğretmenliği yaptığını, emekli olduktan sonra sporla daha çok uğraşmaya başladığını söyledi.

Aktif görevdeyken fazla spor yapamadığını, son yıllarda ise salon sporuna başladığını anlatan Arpacık, "9 yıl önce koşuyla tanıştım, önce 10 kilometre, sonra yarı maraton koşmaya başladık. Kısmet olursa bu sene İstanbul Maratonu'na katılacağım. Türkiye'deki bütün yarışlara katıldım. 10 ve 15 kilometrelik İstanbul Avrasya Maratonu'na en az 8-9 defa katıldım. İstanbul ve Çanakkale yarı maratonu gibi yurt içindeki çok sayıda yarışa katıldım." dedi.

Arpacık, yurt dışından katıldığı Kazakistan'daki yarışlarda da derece aldığını belirterek, yarışlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

"Herkes mutlaka sporun bir yerinden tutsun"

Yaşından dolayı yarış organizasyonlarında kendisini görenlerin hayret ettiğini anlatan Arpacık, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Azerbaycan'da katıldığım yarı maratonda 21 kilometrede yaş grubunda ikinci, aynı yıl Gürcistan Tiflis'teki yarı maratonda ise birinci oldum. Görenler 'ölürsün, ölürsün' diyorlar ama koşu ve spor gerçekten büyük heyecan. Yaşları ne olursa olsun herkes mutlaka sporun bir yerinden tutsun. Gençler, gençliğini devam ettirmek için belli yaşa gelmiş insanlar da sağlıklı yaşamak için spor yapmalı."

Ailesinin de sporsever olduğunu söyleyen Arpacık, "Sağlıklı yaşamak isteyen herkes sporun bir yerinden tutmalı. 72 yaşındayım bir sağlık sorunum yok. Hayatım el verdiği sürece koşuya devam edeceğim. 25 yılık spor hayatım var, son 9 yıldır koşu ile uğraşıyorum." diye konuştu.