SPOR 73 yaşındaki Şerif Kunt: Hedefim en yaşlı futbolcu olmak - Son Dakika
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SPOR 73 yaşındaki Şerif Kunt: Hedefim en yaşlı futbolcu olmak

15.10.2022 10:34

SPOR 73 yaşındaki Şerif Kunt: Hedefim en yaşlı futbolcu olmak'Baba-oğul aynı takımda oynadık''Torunum ile de oynamak benim en büyük arzularımdan biri''Sağlığımı spora borçluyum'Alper ŞAŞMAZ - Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - 55 yıldır faal futbol oynayan amatör futbolcu Şerif Kunt, 'Hedefim...

SPOR 73 yaşındaki Şerif Kunt: Hedefim en yaşlı futbolcu olmak

'Baba-oğul aynı takımda oynadık'

'Torunum ile de oynamak benim en büyük arzularımdan biri'

'Sağlığımı spora borçluyum'

Alper ŞAŞMAZ - Ercan ATA/ ANKARA, (DHA) - 55 yıldır faal futbol oynayan amatör futbolcu Şerif Kunt, 'Hedefim ülkemize dünyanın en yaşlı futbolcu unvanını taşımak. Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum. Bunun yanında en uzun yıl sahada kalan oyuncu olma hedefim var' dedi.

55 yıldır aralıksız olarak amatör kulüplerde futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, dünyada futbol oynayan en yaşlı oyuncu rekorunu kırmak için her gün antrenman yapıyor. 1967 yılında futbola başlayan ve 2022-2023 sezonunda 1'inci Amatör Küme ekiplerinden Nevşehir Anadolugücü'ne transfer olan Kunt, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı özel açıklamada, hedefinin 74 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulundurarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mısırlı eski futbolcu Ezzeldin Bahader'i geçmek olduğunu söyledi.

'HİÇ PROFESYONEL OLMADIM, HEP AMATÖR YAŞADIM'

1967 yılında Trabzon'daki Araklıspor'da futbola başladığını ifade eden Kunt, 'Sonrasında Necmati GSK, Uçarsuspor, Zaferspor, Osmaniye Karaçayspor, Mardin Kızıltepespor, Erzurum Harb-İş Spor, Yozgat Gençlerbirliği gibi kulüplerde oynadım. Bu sene de Nevşehir Anadolugücü'ne transfer oldu. Futbol yaşantım çok titiz bir çalışmayla başladı. Çocukluğumuzda amatör lig vardı, genç takımlar yoktu. O nedenle futbola geç başladım. Profesyonel ligler kurulduktan sonra futbola başladım. Hiç profesyonel olmadım, hep amatör oldum, amatör yaşadım. Ben futbola savunmada başladım, daha sonra orta saha ve forvete dönük oynadım. Gençlerle beraber oynamak ayrı bir gurur. Ben oğullarım Bilal Kunt ve Fazlı Kunt ile beraber 10'ar yıl arayla aynı takımda forma giydim. Baba-oğul aynı takımda oynadık. Ben Zaferspor'da 33 yıl başkanlık, antrenörlük ve futbolculuk yaparken, eşim Hafize Kunt da genel kaptanlık yaptı. Bu öyle tahmin ediyorum ki dünyada bir rekordur. Sahaya çıkıp, lisanları verir, esame listesini imzalar ve futbolcularla gerekli iletişimi sağlardı. Bu da gurur verici bir olay. Torunum ile de oynamak benim en büyük arzularımdan biri. Kendisi Kastamonu'da, inşallah bir gün onunla sahada buluşuruz' ifadelerini kullandı.

'SABAH ERKEN KALKIP İDMAN YAPIYORUM'

Amatör futbolculuktan herhangi bir gelir elde etmediğini ve sadece futbola duyduğu tutku neticesinde sahada yer aldığını kaydeden Kunt, "Özel bir bankada görev yaptım. Görevim esnasında evrak dağıtımı yapardım. Bunları yaparken sabahtan akşama kadar yürür, aynı zamanda da idman yapardım. İdmanlarımı sabah erken kalkıp yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Zaferspor'da başkanlık yaparken oyuncularımla ve oğullarımla beraber idman yapıyordum. Genç sporcu kardeşlerim kendine bakmalı, spor yapmalı, alkol ve sigaradan uzak durmalı. Kafalarında spor olmalı. Bu sayede uzun süre hayata tutunurlar. Ben hastaneye ender giden bir insanım. Sağlığımı spora borçluyum? diye konuştu.

55 yıldır aralık vermeden futbol oynadığını belirten Kunt, 'Hedefim ülkemize dünyanın en yaşlı futbolcu unvanını taşımak. Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum. Bunun yanında en uzun yıl sahada kalan oyuncu olma hedefim var' dedi.

Kunt, Türk futbolunda özellikle amatör futbolcular için saha sayısının yeterli olmadığını ve saha sayısının artırılması ile daha çok futbolcunun Türk futboluna kazandırılacağını söyledi.

YORUMLAR
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55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
Kaynak: DHA

Nevşehir, Futbol, Baba, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR 73 yaşındaki Şerif Kunt: Hedefim en yaşlı futbolcu olmak - Son Dakika

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