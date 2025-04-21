74 Yaşındaki \'Süper Babaanne\' Avrupa 3\'üncüsü Oldu

Ordu Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün başarılı sporcusu 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın (74), 16-17 Nisan tarihleri arasında Estonya'da yapılan Avrupa Taekwondo Poomsea şampiyonasında Avrupa 3'üncüsü oldu.

Ordu'da ilerleyen yaşına rağmen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Sevgican Yalçın, Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlediği Avrupa Taekwondo Poomsea şampiyonasında 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. Gümüş madalyayı son saniyelerde kaybeden 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın Avrupa 3'üncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. - ORDU