8. Etnospor Kültür Festivali'nde Üçüncü Gün Bitti

23.05.2026 19:28
İstanbul'daki festivalin üçüncü günü yoğun katılımla sona erdi, etkinlikler yarın devam edecek.

İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri sona erdi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin üçüncü günü yoğun katılımla geçti.

Hafta sonu olması sebebiyle vatandaşlar festival alanına akın etti.

Festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu. Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında vakit geçirdi.

Özellikle atlı cirit gösterileri, güreşler ve okçuluk, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

8. Etnospor Kültür Festivali, yarın yapılacak etkinliklerle tamamlanacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
