8 puanlı Galatasaray Daikin, yarın 11 puanlı Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak - Son Dakika
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8 puanlı Galatasaray Daikin, yarın 11 puanlı Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak

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Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta derbisinde Galatasaray Daikin, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki maç TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak; 8 puanlı Galatasaray 7., 11 puanlı Fenerbahçe ikinci sırada.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, yarın Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Derbi, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ligde geride kalan 5 haftayı 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamlayan Galatasaray Daikin, 8 puanla 7. basamakta yer alıyor.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Medicana ise oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. 11 puana sahip sarı-lacivertliler, ikinci basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
TRT Spor YıldızBurhan FelekGalatasarayFenerbahçeVoleybolVodafoneVestelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 8 puanlı Galatasaray Daikin, yarın 11 puanlı Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak - Son Dakika
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