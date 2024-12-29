89. Atatürk Koşusu'nda Zaferler

Spor

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Fatma Arık, erkeklerde Bahattin Üney kazandı.

Dikmen Keklik Pınarı'nda saat 11.00'de başlayan 10 kilometrelik yarış Eski Ankara Garı'nda sona erdi. Yarışın startını Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ verdi.

Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve bin 377 kişinin katıldığı koşuyu kadınlarda Fatma Arık, 35.49'luk derecesiyle birinci bitirdi. İkinci 36.34'lük zamanıyla Feride Gül Şen, üçüncü ise 37.10'luk derecesiyle Berfin Barışer oldu.

Erkeklerde birinciliği geçen sene olduğu gibi Bahattin Üney elde etti. Bahattin Üney, finiş çizgisini 29.45'lik zamanıyla geçti. Hüseyin Can 29.46 ile ikinci, Murat Emektar 30.18 ile üçüncü sırada koşuyu bitirdi.

Yarışta dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törenle takdim etti.

TAF Başkanı Karadağ: "Uluslararası, altın yarışlar seviyesine getireceğiz"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, 89. Büyük Atatürk Koşusu'nu başarıyla düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yarışı düzenlemek bu sene bize nasip oldu. 1936'da başlayan bir yarış bu. En uzun süreli yapılan ikinci yarış. Ankara ülkemizin kalbi. Mustafa Kemal Atatürk için 1936 yılından itibaren düzenleniyor. Aralıksız olarak 89 yıldır yapılıyor. Ankara'nın sembolik yarışı. Şimdiye kadar yapılan yarışlar arasında rekor katılım oldu. Ödülleri artırarak uluslararası, altın yarışlar seviyesine getireceğiz. Belki de 40 bin kişiyle önümüzdeki senelerde yapacağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığında atletizm antrenörlüğü yapan koşunun kadınlardaki şampiyonu Fatma Arık da, "Ankara'ya birinciliği kazandırdığım için çok mutluyum. Antrenörümün de desteğiyle kazandım. Çok çalıştım ve bu özel koşuyu kazandım." dedi.

Erkeklerde üst üste ikini zaferini yaşayan Bahattin Üney ise "Yeni federasyon başkanımıza 'hayırlı olsun' hediyesi oldu. Üst üste ikinci kez kazandım, seneye de kazanmak istiyorum. Şampiyon olmayı yine çok istiyordum ve başardım." değerlendirmesinde bulundu.