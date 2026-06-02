9. Dünya Nogay Oyunları Kucaklayıcı Başarı

02.06.2026 13:53
Kandıra'da düzenlenen oyunlarda 7 ülkeden 300 Nogay Türkü bir araya gelerek geleneksel sporları canlandırdı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 9'uncu Dünya Nogay Oyunları, 7 ülkeden yaklaşık 300 Nogay Türkü'nü bir araya getirdi. 3 gün süren organizasyonda futbolun yanı sıra okçuluk, dart, aşık oyunu, mangala ve dokuz kumalak gibi geleneksel sporlar da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Hollanda, Romanya, Almanya, Norveç ve İsveç'ten yaklaşık 300 sporcu ve delegasyon temsilcisinin katılımıyla '9. Dünya Nogay Oyunları', Kandıra İlçe Stadı'nda düzenledi. İlk kez 2015 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da 'Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonası' adıyla hayata geçirilen ve sırasıyla Ankara, Oslo, Amsterdam, Antalya ile Köstence'nin ardından son iki dönemdir Kandıra'da organize edilen etkinlik, bu yıl yeni formatıyla 3 gün süreyle renkli anlara sahne oldu. Lig usulüyle oynanan futbol turnuvasının şampiyonu Rusya Nogay Türkleri olurken; Türkiye ikinciliği, Romanya üçüncülüğü, Hollanda ise dördüncülüğü göğüsledi. Rusya ekibinin şampiyonluk kupasını Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Ataşesi Victor Mikheev takdim etti. Yeşil sahadaki rekabetin yanı sıra okçuluk, dart, aşık oyunu, mangala ve dokuz kumalak gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sporlarının da canlandırıldığı dev organizasyon, dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

'AMACIMIZ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK'

Organizasyonun amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Engin Demirok, burada sadece bir spor turnuvası yapmadıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Farklı coğrafyalardaki Nogayların ortak bir kültürde buluşması çok önemli. Biz burada unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı yeniden canlandırıyoruz. En büyük gayemiz, çocuklarımızın kendi dilini, tarihini ve kültürünü unutmadan yetişmesini sağlamaktır"

'SPORUN YANINDA KARDEŞİLİK, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DA BÜYÜYOR'

Dünya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Ömer Aktürk ise organizasyonun her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ve İl Müdürlükleri'nin katkıları ile daha da büyüdüğünü belirterek, "Bu oyunlar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki Nogay Türkleri bir araya geliyor. Sporun yanında kardeşlik, kültür ve dayanışma da büyüyor" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İÇİN BİRLİK OLMAMIZ GEREKİR'

Genç nesillere birlik çağrısında bulunan Hollanda Nogay Türkleri Vakfı Başkanı Orhan Demirci yapılan her çalışmanın geleceğe konulan bir tuğla olduğunu ifade etti. Demirci, 'Kültürümüzü yaşatmak için birlik olmamız gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde yaşayan Nogayların birbirini tanıması ve kendi kimliğini unutmaması hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

İstanbul Nogay Türkleri Derneği Başkanı Aynur Demir ise gönderdiği mesajda, İstanbul'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne her yıl katıldıklarını belirterek, "Nogay Otağı kurarak konuklara Nogay Çayı, Kalakay ve Çibörek gibi kültürel mutfağımızdan tadımlıklar ikram ediyoruz. Gelecek yıllarda Nogay sporcuların Etnospor Festivali'nde de yer almasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Uluslararası, Kandıra, Kocaeli, Kültür, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

