9. Uluslararası Edirne Maratonu Koşuldu - Son Dakika
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Spor

9. Uluslararası Edirne Maratonu Koşuldu

9. Uluslararası Edirne Maratonu Koşuldu

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Maratonda dereceye giren sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

01.09.2024 13:17
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9. Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla gerçekleştirilen maratonda 150'si yabancı 650 sporcu mücadele etti.

2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu nedeniyle saat 07.00'de Selimiye Meydanı'ndan başlayan maratona katılan sporcular müzik eşliğinde dans ederek ısındı.

Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Startını Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un verdiği, 21 kilometre ve 10 kilometrelik parkurlarda koşulan maratonda sporcular, kategorilerine göre Meriç ve Tunca köprüleri, Lozan Anıtı ve Pazarkule Sınır Kapısı'nı geçerek bitiş noktasına geldi.

Organizasyonda 21 kilometre yarışını kadınlarda 1.22.47'lik dereceyle Dilan Atak Kuluk, erkeklerde 1.10.42'lik dereceyle Üzeyir Söylemez kazandı.

10 kilometre yarışında ise kadınlarda 38.29'luk derecesiyle Özlem Kaya Alıcı, erkeklerde 34.49 ile Abdullah Tuğluk birinci oldu.

Üzeyir Söylemez: "Seyir zevki olan güzel bir yarıştı"

21 kilometre yarışını kazanan Üzeyir Söylemez, gazetecilere, maratona ikinci kez katıldığını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen maratonu sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadığını belirten Söylemez, "Güzel, rahat bir yarıştı. Mevsime göre de güzel bir hava var. İki gündür yağmur yağıyor Edirne'de. Parkur eğlenceliydi, sıkmıyor koşarken iki ülke arasında koşuyorsun. Tarihi eserleriyle eski başkent Edirne'yi koşarken yaşıyorsun. Nehirleri tarihi köprülerin üzerinden koşarak geçtik. Seyir zevki olan güzel bir yarıştı." dedi.

Edirnelilerin sporculara ilgi gösterdiğini ve desteklediğini belirten Söylemez, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Maratonda dereceye giren sporcuların ödüllerini; Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Baro Başkanı Gökhan Karakoç ve protokol üyeleri verdi.

Kaynak: AA

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