Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcular, 28 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın ikinci gününde yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 6 altın, 6 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.

Milli sporculardan Elifsu Özpayı, Bilge Nur Karakurt, Zeynep Tekin, Sıla Irmak Uzunçavdar, Ezgi Naz Akyapın ve Ecrin Orhan, sıkletlerinde şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncü günü yarın yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.