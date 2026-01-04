90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok - Son Dakika
90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

04.01.2026 20:29
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, 90+4'te 2-1 öne geçtiği mücadelede son saniyelerde yediği golle Fulham'la 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Craven Cottage'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

90+4'TE ÖNE GEÇEN LIVERPOOL'A BÜYÜK ŞOK

Fulham, 17. dakikada Liverpool'dan transfer ettiği Harry Wilson'ın golüyle öne geçti ve devreyi önde tamamladı. Liverpool, 57. dakikada Alman yıldızı Florian Wirtz'in golüyle maça denge getirdi. Son anlarda baskısını artıran İngiliz devi, 90+4'te Cody Gakpo ile öne geçti. Maçın son saniyeleri oynanırken Fulham'da sahneye çıkan Harrison Reed, 90+7'de harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Liverpool, puanını 34'e yükseltti. Fulham ise puanını 28 yaptı. Ligin bir sonraki maçında Liverpool, lider Arsenal'e konuk olacak. Fulham, kendi evinde Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

