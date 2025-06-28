99. Gazi Koşusu Yarın Veliefendi'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

99. Gazi Koşusu Yarın Veliefendi'de

99. Gazi Koşusu Yarın Veliefendi\'de
28.06.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Koşusu, yarın 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda 22 safkanla koşulacak.

Bu yıl 99. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan piste çıkacak. Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşulacak ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele edecek.

İlk İhsan Atçı, en son Akın Sözen kazandı

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Emrah Agun'un sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame isimli at birinci oldu. Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik derecesiyle elde etti.

Ahmet Çelik'ten üst üste 7 şampiyonluk

Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekoru jokey Ahmet Çelik'e ait. 38 yaşındaki jokey yarın yapılacak yarışta 'Cutha' isimli atla piste çıkacak. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber', 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu 'Burgas' adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı.

En fazla şampiyon Mümin Çılgın

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene de Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) adlı safkanlar ile kürsünün en tepesinde yer aldı.

Halis Karataş 6 kez şampiyon oldu

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, rekor kırdığı 'Bold Pilot'un (1996) yanı sıra, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli atlarla bu önemli yarışı kazandı.

Dağıtılacak ödüller

Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye ise 1 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin TL'ye ulaşacak.

99. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1 - Albayrak - Mehmet Kaya

2 - Belgrathan - Ali Kaçmaz

3 - Brain Booster - Özcan Yıldırım

4 - Brave Champion - Mehmet Salih Çelik

5 - Broarts - Sadettin Boyraz

6 - Cutha - Ahmet Çelik

7 - Database - Akın Sözen

8 - Grande Flusso - Müslüm Çelik

9 - Handsome King - Hışman Çizik

10 - Hope Breeze - Ercan Çankaya

11 - Lost King - Nevzat Avci

12 - Magic Selectra - Erhan Aktuğ

13 - Magic Weapon - Ayhan Kurşun

14 - Patrick Star - Muhammed Mir Bilgin

15 - Purosangue - Halis Karataş

16 - Special Man - Vedat Abiş

17 - Tonbi - Mehmet Akyavuz

18 - Tulumar - Mustafa Çiçek

19 - Zambur Aga - Gökhan Kocakaya

20 - Boon Nam - Erhan Yavuz

21 - Dejavu - Ali Yıldız

22 - Petite Louve - Görkem Özçelik

Günün diğer koşuları

Gazi Koşusu'nun yanı sıra yarın Hipodrom.com Koşusu, Korea Racing Authority Koşusu, Kocatepe Koşusu, Zübeyde Hanım Koşusu, Anafartalar Koşusu, Haliç Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu ve Nene Hatun Koşusu da yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gazi Koşusu, Hipodrom, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 99. Gazi Koşusu Yarın Veliefendi'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:49:21. #7.11#
SON DAKİKA: 99. Gazi Koşusu Yarın Veliefendi'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.