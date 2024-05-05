A. Carraro Imoco, Allianz Vero Volley'i mağlup ederek Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

A. Carraro Imoco, Allianz Vero Volley'i mağlup ederek Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Antalya'da oynanan Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde A. Carraro Imoco, Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda A. Carraro Imoco, 2024 yılı şampiyonu oldu.

05.05.2024 22:39
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Salon: Antalya

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Nurper Özbar

A. Carraro Imoco: Cook, de Kruijf, Wolosz, Plummer, Fahr, Haak (De Gennaro, Gennari, Lubian, Lanier, Bardaro, Bugg)

Allianz Vero Volley: Sylla, Folie, Egonu, Daalderop, Rettke, Orro (Castillo, Cazaute, Malual, Pusic, Bajema, Candi, Heyrman)

Setler: 25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9

Süre: 118 dakika (23, 28, 25, 26, 16)

Antalya'da oynanan ve iki İtalyan takımının karşılaştığı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Allianz Vero Volley'i 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A. Carraro Imoco, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyondaki final maçında A. Carraro Imoco, 2024 yılı Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. A. Carraro Imoco oyuncuları ile başantrenör Santarelli, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi de protokol tribününden takip etti.

Kaynak: AA

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