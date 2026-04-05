Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 60 A. Efes: 85

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı A. Efes'e 85-60 mağlup oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Alper Altuğ Koseleri, Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar
Aliağa Petkimspor: Whittaker 4, Efianayi 7, Blumbergs 7, Selim Şav 2, Floyd 2, Franke 13, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Brown 11, Sajus 10
Başantrenör: Orhun Ene
A. Efes: Jordan Loyd 26, PJ Dozier 9, Brice Dessert 7, Ercan Osmani 7, Şehmus Hazer 11, Weiler-Babb 6, Erkan Yılmaz 5, Sarper David Mutaf 4, Rolands Smits 4, Rodrigue Beaubois 2, Kai Jones 1, Burak Can Yıldızlı 3
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 24-13 (A. Efes lehine)
Devre: 49-28 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 69-45 (A. Efes lehine) - İZMİR
