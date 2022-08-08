A Milli Erkek Hentbol Takımı mağlubiyetle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Erkek Hentbol Takımı mağlubiyetle başladı

08.08.2022 19:11
A Milli Erkek Hentbol Takımı mağlubiyetle başladı

A Mili Erkek Hentbol Takımı 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında İran'a 26-20'lik skorla mağlup oldu.

A Mili Erkek Hentbol Takımı 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında İran'a 26-20'lik skorla mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu ilk maçında İran ile karşılaştı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan maçta konuk ekip baştan sona üstün bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 11-9 yenik kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 26-20 kaybetti. Ay-yıldızlılar gruptaki 2. maçında Çarşamba günü saat 15.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak.

Günün diğer karşılaşmasında ise A Grubu'nda Katar, rakibi Fas'ı 22-20 yendi. - KONYA

YORUMLAR
500
Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, İran'a mağlup oldu Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, İran'a mağlup oldu Yemen Dışişleri Bakanı: 'Yürürlükteki ateşkes siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır' Yemen Dışişleri Bakanı: 'Yürürlükteki ateşkes siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır'
Kaynak: İHA

İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı mağlubiyetle başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 19:11:17. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı mağlubiyetle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement