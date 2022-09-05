Basketbolda Türkiye-Gürcistan milli maçının ardından - Son Dakika
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Basketbolda Türkiye-Gürcistan milli maçının ardından

05.09.2022 00:14
Basketbolda Türkiye-Gürcistan milli maçının ardından

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Demir, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynadıkları maçta yaşananlardan dolayı son derece rahatsız olduklarını söyledi.

A Milli Basketbol Takımı Antrenörü Hakan Demir, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynadıkları maçta yaşananlardan dolayı son derece rahatsız olduklarını söyledi.

Başantrenör Ergin Ataman'ın diskalifiye edilmesi nedeniyle maç sonundaki basın toplantısına katılan Hakan Demir, milli oyuncu Furkan Korkmaz'a soyunma odası koridorlarında saldırıda bulunulduğunu dile getirerek, "Oyuncumuz Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra çoğunluk bir grubun oyuncumuza ve kondisyonerimize saldırması olacak şey değil. Bizim açımızdan kabullenecek şey değil. Biz buraya basketbol oynamaya geldik ama maalesef bir boks maçına dönüştü. Soyunma odası civarında hiçbir güvenlik önleminin olmamasından son derece rahatsızız. Bu konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada kural hatası yapıldığını anlatan Hakan Demir, "Maç 22 saniye eksik oynandı. Bunun da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hakan Demir, basketbol, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbolda Türkiye-Gürcistan milli maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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