A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri Programı Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı açıklandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'nın elemelerinde C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım ( Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile karşı karşıya gelecek. Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre, ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasında 27 Kasım Perşembe günü evinde Bosna Hersek ile oynayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın elemelerdeki maç programı şöyle:
27 Kasım Perşembe
Türkiye - Bosna Hersek
30 Kasım Pazar
Ön elemelerden gelecek takım - Türkiye
27 Şubat 2026 Cuma
Sırbistan - Türkiye
2 Mart 2026 Pazartesi
Türkiye - Sırbistan
2 Temmuz 2026 Perşembe
Bosna Hersek - Türkiye
5 Temmuz 2026 Pazar
Türkiye - Ön elemelerden gelecek takım - İSTANBUL
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