A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya , Bulgaristan ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda İspanya ile Bulgaristan, Belçika ile de Gürcistan karşılaşacak.

Kaynak: AA

basketbol, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor - Son Dakika

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