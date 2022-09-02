12 Dev Adam'ın rakibi Bulgaristan - Son Dakika
Üye Girişi

12 Dev Adam'ın rakibi Bulgaristan

02.09.2022 09:47
12 Dev Adam'ın rakibi Bulgaristan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında yarın TSİ 17.15'te Tiflis Arena'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında yarın TSİ 17.15'te Tiflis Arena'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 17.15'te Tiflis Arena'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler; Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile aynı grupta yer alıyor. Grubun ilk maçında ay-yıldızlılar, Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup ederek turnuvaya iyi başladı. Bulgaristan ise İspanya'ya 114-87'lik skorla yenildi.

55. randevu

Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 54. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde milliler, parkeden 22 kez galip ayrıldı. İki ülke tarihlerinde ilk kez 8 Mayıs 1951'de Paris'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve ay-yıldızlılar 52-45 kaybetti. Türkiye ile Bulgaristan son olarak 24 Temmuz 2012 tarihindeki hazırlık maçında karşılaştı. Milli Takım müsabakadan 70-65'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı, Bulgaristan maçının ardından 4 Eylül Pazar günü ev sahibi Gürcistan ile mücadele edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Başakşehir Millet Bahçesi Spor Parkı hizmete açıldı Başakşehir Millet Bahçesi Spor Parkı hizmete açıldı Sally 1 yıldır kayıp Sally 1 yıldır kayıp Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı Bulgaristan savunma ve içişleri bakanları Türkiye sınırında teftiş yaptı
Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bulgaristan, Gürcistan, basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 Dev Adam'ın rakibi Bulgaristan - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:55 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:05 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
14:51 Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
15:14 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı
14:36 Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı
14:13 Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti
14:07 "Perili Köşk" 449 milyon 363 bin TL'ye İş Bankası'na satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 16:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: 12 Dev Adam'ın rakibi Bulgaristan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement