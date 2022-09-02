12 Dev Adam'ın rakibi Bulgaristan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında yarın TSİ 17.15'te Tiflis Arena'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 17.15'te Tiflis Arena'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler; Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile aynı grupta yer alıyor. Grubun ilk maçında ay-yıldızlılar, Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup ederek turnuvaya iyi başladı. Bulgaristan ise İspanya'ya 114-87'lik skorla yenildi.

55. randevu

Türkiye ile Bulgaristan bugüne kadar 54. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde milliler, parkeden 22 kez galip ayrıldı. İki ülke tarihlerinde ilk kez 8 Mayıs 1951'de Paris'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve ay-yıldızlılar 52-45 kaybetti. Türkiye ile Bulgaristan son olarak 24 Temmuz 2012 tarihindeki hazırlık maçında karşılaştı. Milli Takım müsabakadan 70-65'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı, Bulgaristan maçının ardından 4 Eylül Pazar günü ev sahibi Gürcistan ile mücadele edecek. - İSTANBUL