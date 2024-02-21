A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde İtalya ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde İtalya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri\'nde İtalya ile karşılaşacak

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Milliler, elemelerde İtalya, İzlanda ve Macaristan ile B Grubu'nda yer alıyor. A Milliler, grubun ilk maçında yarın TSİ 22.30 Vitrifrigo Arena'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 25 Şubat Pazar günü ise saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda İzlanda ile mücadele edecek.

21.02.2024 11:58  Güncelleme: 12:02
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FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri macerası yarın başlayacak. Milliler, elemelerde İtalya, İzlanda ve Macaristan ile B Grubu'nda yer alıyor. A Milliler, grubun ilk maçında yarın TSİ 22.30 Vitrifrigo Arena'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 25 Şubat Pazar günü ise saat 16.00'da Sinan Erdem Salonu'nda İzlanda ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu şöyle:

"Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi (A. Efes), Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş), Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic (Fenerbahçe), Buğrahan Tuncer, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (P. Karşıyaka), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom) ve Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde İtalya ile karşılaşacak - Son Dakika

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