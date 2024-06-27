A Milli Erkek Basketbol Takımı, Filipinler'i mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Filipinler'i mağlup etti

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Filipinler'i 84-73'lük skorla mağlup etti. Tarık Biberoviç 23, Can Korkmaz 12 ve Kenan Sipahi 9 sayıyla oynadı.

27.06.2024 22:27
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Filipinler'i 84-73'lük skorla mağlup etti.

Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan ve TRT Spor ekranlarından yayınlanan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri salonda takip etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Kenan Sipahi, Doğuş Özdemiroğlu, Tarık Biberoviç, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Milliler ilk periyodu 24-21 önde tamamlarken, soyunda odasına da 42-40 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 64-56 tamamlayan ay-yıldızlılar salondan 84-73 galip ayrıldı.

Millilerde Tarık Biberoviç 23, Can Korkmaz 12 ve Kenan Sipahi 9 sayıyla oynadı. Filipinler'de ise Justin Brownlee 21 sayı kaydetti.

Ay-yıldızlılar, 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek ve son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Filipinler'i mağlup etti - Son Dakika

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