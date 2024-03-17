A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola'yı 31-25 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola'yı 31-25 mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola\'yı 31-25 mağlup etti

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da oynanan ikinci hazırlık maçında Angola'yı 31-25 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan milli takım, ikinci yarıda üstünlük sağlayarak galibiyete ulaştı. Daha önceki hazırlık maçında da Angola'yı 43-22 yenmişlerdi.

17.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 31-25 kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-14 geride kapatmasına rağmen sahadan 31-25 galip ayrılmasını bildi.

A Milli Takım, Angola ile yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasını 43-22 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, Angola'yı 31-25 mağlup etti - Son Dakika

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