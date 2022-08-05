A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Katar'a yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile B Grubu'nda mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını Konya 'da sürdüren milli takım, özel maçta Katar ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Katar, Spor, Son Dakika

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