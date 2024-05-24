A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı\'nın Kamp Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 10-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı kampın kadrosunu açıkladı. Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde çalışmalarını sürdürecek olan milli takım, İran milli takımıyla da hazırlık maçları yapacak.

24.05.2024 18:52  Güncelleme: 19:06
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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 10-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı kampın kadrosu açıklandı.

Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde çalışmalarını Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapacak milli takım kadrosunda 20 oyuncu yer alıyor. İran milli takımı da kampta misafir takım olarak yer alacak. İki milli takım, 13 ve 15 Haziran 2024 tarihlerinde iki hazırlık maçı oynayacak.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya BBSK), Yunus Özmusul (Güney Kore/ SK Hawks), Ata Yetkinoğlu (İzmir BBSK)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK), Oğulcan Güney (Sakarya BBSK)

Sol Oyun Kurucu: Doruk Pehlivan (Almanya/ HC Elbflorenz), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Yakup Yaşar Simsar (Romanya/ CSM Foscani), Sadık Emre Herseklioğlu (Sakarya BBSK),

Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyesi)

Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (İtalya/ A.S.D. Pallamano Conversano), Ramazan Döne (Sakarya BBSK), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Safi Çimento)

Sağ Kanat: Barış Buğday (Spor Toto), Görkem Biçer (Almanya/ TV Grosswallstadt)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (Almanya/ TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi)

Teknik Kadro: Bora Serter (İdari Menajer), Daniel Gordo Rios (Başantrenör), Yasin Yüzbaşıoğlu (Yardıncı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Muhammet Çağlayan (Masör) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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