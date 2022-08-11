Milli curlingcilerin hedefi önce Avrupa sonra Dünya Şampiyonası

A Milli Erkek ve Kadın Curling takımları, yeni sezonda katılacakları Avrupa ve dünya şampiyonalarına Erzurum'da hazırlanıyorlar.

Geçen yıl Avrupa Curling Şampiyonası "B" kategorisi'nde şampiyon olarak "A" kategorisine yükselen ve Türkiye'ye bu alanda ilki yaşatan A Milli Erkek Curling Takımı, Erzurum Curling Salonu'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda başarılı bir grafik çizen kadın milliler de kentte yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına devam ediyorlar.

İlk olarak kasım ayında İsveç'te düzenlenecek Avrupa Curling Şampiyonası'na hazırlanan kadın ve erkek milliler, burada başarılı olmaları halinde katılacakları Dünya Curling Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

"Türkiye'nin curling branşında hızlı bir yükselişi var"

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde müsabakalara çıkacaklarını belirten Akın, şöyle konuştu:

"Özellikle kadınlarda ve erkeklerde Avrupa Curling Şampiyonası var. Biz Avrupa'da Süper Lig dediğimiz A Lig'inde yarışıyoruz. Yani Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasındayız. Hem kadın hem erkek hem de genç takımımızın dünya şampiyonalarına hazırlıkları devam ediyor. Genel olarak Türkiye'nin curling branşında hızlı bir yükselişi var. Biz bunu daha üst seviyelere taşıyabilmek, Avrupa Curling Şampiyonası'nda derece elde edip Dünya Curling Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Geçen yıl ilk defa Dünya Curling Şampiyonası'na katılmıştık, bu sene de bunu devam ettirip daha sonra ilk 6 sırada yer alarak, olimpiyatlara gitmek istiyoruz."

Curling salonlarının Türkiye genelinde birçok kentte olması gerektiğini vurgulayan Akın, bu sayede sporcu sayısının artacağını ve daha kaliteli sporcuların yetişeceğini kaydetti.

Avrupa'nın ilk 10, dünyanın ise 13 takımı arasında olduklarını dile getiren Akın, "Bu başarıdır ama yeterli değil. Hedefimiz olimpiyatlarda Türkiye temsil etmek. Biz 12 yıllık süreçte buralara gelmişsek, bunu daha yukarılara taşımanın en güzel yolu çok sayıda sporcu ile kalitemizi yükselterek yapabiliriz. Salon ihtiyacımızı karşıladığımız sürece Türkiye'nin bu sporda çok çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyorum. Çocuklarımız yetenekli yeter ki fırsat verelim." diye konuştu.

Curlingde dünyanın en iyi ülkeleriyle mücadele ettiklerini hatırlatan Akın, "Kanada, İskoçya, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerle aynı kulvarda yarışıyoruz. Dünya Curling Şampiyonası'nda Kanada ile yarışıyoruz. Avrupa'da İsveç, İskoçya ve İsveç ile yarışıyoruz. Geçen yıl İskoçya'yı yendik ama onlar olimpiyat şampiyonu oldular. Biz oraya gidemedik son ayakta kaçırdık." ifadelerini kullandı.

"2026 olimpiyatlarının temelini şu anda oluşturmamız gerekiyor"

A Milli Kadın Curling Takımı Kaptanı Dilşat Yıldız da kasım ayındaki şampiyonaya katılmayı amaçladıklarını anlattı.

Avrupa Curling Şampiyonası'nda ilk 5'e girip ardında mart ayındaki Dünya Curling Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmak istediklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu sene Avrupa'da derece alıp Dünya Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz. O yüzden sıkı şekilde çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olacak. Geçen yıl erkek ve kadınlarda güzel bir yıl geçirdik. Olimpiyatlara az kalmıştı, çok çabalamıştık. Kısa süredir bu sporu yapmamıza rağmen Avrupa'da dereceye girme noktasına geldiğimize inanıyorum. O yüzden artık hedeflerimizde sadece ilk 7'ye girmek yok. İlk 3'e girip derece yapmak ve daha sonra da dünya şampiyonalarına gitmek var. 2026'deki olimpiyatlara kesinlikle gitmeyi hedefliyoruz. Bunun temelinin şu anda oluşturmamız gerekiyor."

Milli sporcu Öznur Polat ise kasım ayındaki şampiyonada Avrupa'nın en iyi takımlarıyla yarışacaklarına işaret ederek, bunun için 6 gün antrenman yaparak başarılı olmak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.