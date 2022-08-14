2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlayan veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olan takımlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak.

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma mücadelesi veren milli takım, grubundaki son maçını 17 Ağustos Çarşamba günü Azerbaycan ile İstanbul 'da yapacak.

Kaynak: AA

Danimarka, voleybol, Spor, Son Dakika

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