2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri

16.08.2022 12:04
2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında yarın İstanbul'da Azerbaycan'ı ağırlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında yarın İstanbul'da Azerbaycan'ı ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, voleybolseverler tarafından ücretsiz takip edilebilecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 7 puanla zirvede yer alıyor. Grupta son sıradaki Azerbaycan'ın ise puanı bulunmuyor.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

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