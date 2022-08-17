A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finallerinde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri son maçında, evinde Azerbaycan 'ı 25-15, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını Avrupa Şampiyonası Finallerine yazdırdı. Ay-yıldızlılar üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, voleybol, Spor, Son Dakika

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