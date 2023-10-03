A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD\'ye mağlup oldu

Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye 3-1 kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Filenin Efeleri, elemelerdeki dördüncü maçında yarın saat 13.30'da Japonya ile karşılaşacak. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

3 MAÇTA 2 MAĞLUBİYETİMİZ VAR

B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci maçında da Slovenya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Filenin Efeleri, grupta 5. sırada bulunuyor.

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Daniel Gonzalez (Meksika), Fabrice Collados (Fransa)

ABD: Defalco, Holt, Anderson, Russell, Smith, Christenson (Shoji (L), Jendyrk, Ma'a, Muagututia)

Türkiye: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit (Volkan (L), Berkay (L), Yasin, Kaan, Samet, Arda)

Setler: 25-17, 26-28, 32-30, 25-20

Süre: 2 saat 5 dakika