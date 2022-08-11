Türkiye Voleybol Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Nedim Özbey'in değerli annesi Şükran Martı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Nedim Özbey olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in annesi vefat etti - Son Dakika

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