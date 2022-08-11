A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in annesi vefat etti - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in annesi vefat etti

11.08.2022 11:10
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in annesi vefat etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in annesi Şükran Martı hayatını kaybetti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in annesi Şükran Martı hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Nedim Özbey'in değerli annesi Şükran Martı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Nedim Özbey olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Şükran Martı'nın yarın öğle namazına müteakip Emirgan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'in annesi vefat etti - Son Dakika

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