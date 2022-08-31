Salon: Ljubljana
Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Vladimir Simonovic (Sırbistan)
Kanada: Maar, Sclater, Van Berkel, Szwarc, Epp, Hoag (Marshall, Hofer, Loeppky, Walsh, Howe)
Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija)
Setler: 23-25, 23-25, 17-25
Süre: 27, 32, 26 (85 dakika)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.
Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaştı.
Grup'taki ilk maçında Çin'i 3-0 yenen, ikinci maçta İtalya'ya aynı skorla kaybeden milli takım, Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Statü
Son 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak.
Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.
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