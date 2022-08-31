2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası

31.08.2022 15:47
2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası

Salon: LjubljanaHakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Vladimir Simonovic (Sırbistan)Kanada: Maar, Sclater, Van Berkel, Szwarc, Epp, Hoag (Marshall, Hofer, Loeppky, Walsh, Howe)Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül...

Salon: Ljubljana

Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

Kanada: Maar, Sclater, Van Berkel, Szwarc, Epp, Hoag (Marshall, Hofer, Loeppky, Walsh, Howe)

Türkiye: Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija)

Setler: 23-25, 23-25, 17-25

Süre: 27, 32, 26 (85 dakika)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaştı.

Grup'taki ilk maçında Çin'i 3-0 yenen, ikinci maçta İtalya'ya aynı skorla kaybeden milli takım, Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Statü

Son 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

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Kaynak: AA

Porto Riko, Sırbistan, voleybol, Kanada, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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