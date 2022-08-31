Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı Slovenya ve Polonya 'nın ortak düzenlediği 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

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