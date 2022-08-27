24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti - Son Dakika
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24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti

27.08.2022 13:14

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yılın ardından katıldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmada Çin'i 3-0 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na müthiş başladı.

ÇİN'E SET VERMEDİK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra yer aldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

TURNUVANIN FORMATI

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak. Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti - Son Dakika

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